Lara Gut-Behrami auf dem Olymp – Ständig angerannt, auch gegen die Nörgler – nun hat sie die Ruhe gefunden Die Tessinerin krönt ihre Karriere mit Olympia-Gold im Super-G. Der Triumph ist Folge davon, dass sie gelernt hat, ihr Leben zu entschleunigen. Meinung René Hauri

Am Ziel aller Träume: Lara Gut-Behrami ist jetzt auch Olympiasiegerin. Foto: Luca Bruno (Keystone)

Was hat es nicht alles geheissen. Sie soll auf Privatteam und Sonderprogramm verzichten. Das Mandatsverhältnis des Verbandes mit Pauli Gut, dem Vater und Trainer, gehöre aufgelöst. Sie rechtfertige mit ihren Resultaten das alles schlicht nicht mehr, diesen ganzen Aufwand, diese ganzen Kosten. Die Karriere von Lara Gut-Behrami: so gut wie vorbei. Das stand in manchen Medien, es war vor drei Jahren.