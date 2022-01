Geldblog: Timing und Glück – Staffelung oder Einmalanlage? Bei hoch bewerten Börsen lässt sich mithilfe gestaffelter Investitionen das Risiko eines zu teuren Kaufs abfedern. Martin Spieler

Perfektes Timing? Gibt es nicht! Und auf eine Korrektur zu warten, kann lange dauern. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich habe kürzlich bei der VZ Depotbank ein Konto zwecks Aufbau eines Depots eröffnet. Anlegen mit ETF, Aktienanteil 75 Prozent. Es geht um circa 300'000 Franken. In welchen Tranchen und in welchem Zeitraum soll ich den Aufbau vollziehen? Meine Befürchtung: Ich investiere diese 300'000 Franken jetzt einmalig auf hohem Niveau und kurz danach taucht die Börse. Bei der aktuell hohen allgemeinen Bewertung und gewissen Unsicherheiten halte ich dieses Szenario derzeit nicht für ausgeschlossen. So würde es je nach dem Jahre dauern, bis sich die Kurse wieder erholen werden. Andererseits ist es natürlich auch nicht sinnvoll, ewig oder zu lange mit dem Aufbau zu warten, weil das Geld auf dem Konto aufgrund der Strafzinsen sogar negativ rentiert. Leserfrage von P.K.