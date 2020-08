Helieinsatz über der Stadt Zürich – Stapo Zürich sucht mit Heli nach vermisster Person Mit einem Helikopter sucht die Stadtpolizei Zürich am Freitagmorgen eine vermisste Person, es handle sich nicht um einen mutmasslichen Täter, heisst es auf Anfrage.

Der Polizeihelikopter kreist über Zürich, gesucht wird eine vermisste Person. Archiv

Am frühen Freitagmorgen kreiste ein Helikopter über Wollishofen, Leimbach und Adliswil, das meldten Leser dieser Zeitung. Auf Anfrage bestätigt die Stadtpolizei Zürich den Einsatz. Man suche eine vermisste Person, sagt eine Sprecherin der Stapo Zürich. Diese werde auf dem Gebiet der Stadt Zürich gesucht, weitere Angaben zum Grund oder der Person könne man nicht machen. Ausser: Es handle sich ausdrücklich nicht um eine Tätersuche.

Zur Erinnerung: Ende April stieg der Polizeiheli ebenfalls über Zürich auf, damals suchte die Polizei in Langnau am Albis einen Bankräuber. Das sei hier nicht der Fall, so die Sprecherin.

gvb