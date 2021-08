Börsen-Achterbahn – Star-Investorin machte Robinhood zur Erfolgsaktie Der Börsengang des Brokers schien schon zum Reinfall zu werden. Doch dann kam Cathie Wood – und liess die US-Aktien-App abheben. Harald Freiberger

Steiler Aufstieg: Mittlerweile heften sich Tausende an Cathie Woods Fersen. Foto: Bloomberg

Robinhood ist keine normale Firma, spätestens seit Anfang des Jahres ist der Name eng mit dem Wahnsinn an der Börse verknüpft. Als junge Kleinanleger im Januar massenhaft Gamestop-Aktien kauften und damit grossen Hedgefonds Milliardenverluste zufügten, taten sie das auf der Handelsplattform des amerikanischen Brokers, der nach dem britischen Rächer der Armen benannt ist. (Lesen Sie hier das Firmenporträt zu Robinhood.)

Vor einer Woche ging Robinhood selbst an die Börse – und wie es aussieht, geht der Wahnsinn weiter. Zunächst erschien es, als würde der Börsengang ein Reinfall. Die Aktie kam schon zu einem geringeren Preis auf den Markt als erwartet, für 38 statt 42 Dollar. Am ersten Tag verlor sie gleich 8 Prozent, dann ging es schlecht weiter. Doch am Dienstag kam auf einmal die Wende. Bis Mittwochabend stieg die Robinhood-Aktie auf 70 Dollar, ein Plus von 84 Prozent.