Offenbar Tote und Verletzte – Starke Explosion im Zentrum von Istanbul Laut dem Gouverneur der türkischen Metropole habe es Tote und Verletzte gegeben. Die Ursache für die Detonation ist noch unbekannt. UPDATE FOLGT

Über die Anzahl Opfer bei der Explosion mitten in Istanbul ist noch wenig bekannt. Foto: Screenshot Twitter

Auf der bekannten Istanbuler Einkaufsstrasse Istiklal hat sich eine Explosion zugetragen. Es gebe Verletzte und Tote, twitterte der Gouverneur Istanbuls, Ali Yerlikaya, am Sonntag. Der Grund für die Explosion, die sich am Nachmittag zutrug, war zunächst unklar. Rettungskräfte und Polizei seien in grosser Zahl vor Ort im Einsatz, berichtete der staatliche Sender TRT.

Auf Bildern, die über die sozialen Medien verbreitet wurden, waren auf dem Boden liegende Menschen zu sehen. Die Strasse ist ein touristischer Hotspot im europäischen Teil der türkischen Metropole.

Istanbul war in den Jahren 2015 und 2016 Zielscheibe einer blutigen Anschlagskampagne, zu der sich die Jihadistenmiliz Islamischer Staat bekannte. Einer der Anschläge wurde auch auf der Istiklal-Strasse verübt.

SDA/fal

