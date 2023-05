Drogenkonsum in Zürich – Starke Pillen, reines Kokain Rekordverdächtiges Kokain, hochdosiertes Ecstasy und neue psychoaktive Substanzen – das sind die Trends bei den Freizeitdrogen. Jost Fetzer

Weisses Pulver: Kokain ist häufig versetzt mit potenziell gesundheitsgefährdenden Streckmitteln. Foto: 20min Agency

Wie rein ist Kokain in Zürich? Dank den ambulanten Drug-Checkings an Partys und Festivals weiss es das Drogeninformationszentrum DIZ der Stadt Zürich genau: durchschnittlich 83 Prozent Reinheitsgehalt. Das ist ein neuer Höchstwert, wie die Stadt Zürich in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.