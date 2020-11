Fussball Frauen 1. Liga und Männer 2. Liga – Starke Unterländer Topteams Die Klotener Frauen, Bassersdorf in der 2. Liga interregional sowie Regensdorf und Brüttisellen-Dietlikon in der 2. Liga schlugen sich für ihre Verhältnisse gut. Markus Wyss

Offensive Bassersdorfer: Der defensive Mittelfeldspieler Martin Hruska (weisses Leibchen links) schiesst hier das 1:0 gegen Seuzach, während Mittelverteidiger Damjan Simic (Nummer 15) den Seuzacher Goalie stört. Foto: Francisco Carrascosa

Das Erfreuliche in den vergangenen Wochen. Im Regionalfussball konnte trotz immenser Probleme im Frühling wegen des Coronavirus gekickt werden. Und dies wurde grösstenteils sehr gut gemacht.

Das Unerfreuliche: Der Coronavirus schlug Ende Oktober kurz vor Abschluss der Vorrunde wieder in voller Härte zu. Der Spielbetrieb wurde vom Schweizer Bundesrat sofort eingestellt. Mehrere Covid-19-Fälle beeinträchtigten bereits im August und September die Leistungen gleich mehrerer Teams.

Valeria Vock erzielte für Kloten das 1:0 in Appenzell. Am Schluss stand es 2:2. PD

Zum sportlichen: Als Erstligist gehören die Klotenerinnen zu den besten 39 Frauenteams in der ganzen Schweiz – was für eine tolle Leistung für den Verein in der Stadt mit den knapp 21 000 Einwohnern. Fast logisch, dass das Team von Trainer Rocco Rica als Hauptziel den Ligaerhalt angibt. Die Flughafenstädterinnen sind auf Kurs. Momentan haben sie auf den Abstiegsstrich drei Punkte Vorsprung.