Starke Zahlen aus Bülach – Vetropack produziert wieder in der Ukraine und steigert Erlös Die Vetropack-Gruppe mit Sitz in Bülach vermeldet ein starkes erstes Halbjahr 2023. Dazu beigetragen hat auch die Wiederaufnahme der Produktion in der Ukraine.

Links das zerstörte und rechts das wieder aufgebaute Vetropack-Werk in Gostomel (Ukraine). Es trug zum guten Halbjahresergebnis der Bülacher Gruppe bei. Foto: pd

«Vor wenigen Monaten noch hätte es kaum jemand für möglich gehalten: Ende Mai haben wir damit begonnen, die Produktion in unserem ukrainischen Werk in Gostomel nahe Kiew wieder aufzunehmen.» So steht es im Halbjahresbericht der Bülacher Vetropack-Gruppe. Der Standort wurde bereits in den ersten Wochen des russischen Angriffs 2022 stark beschädigt. Lange Zeit habe es so ausgesehen, als könne man die Schmelzwannen nicht wieder in Betrieb nehmen. «Nun aber ist Vetropack Gostomel zu einem Zeichen der Hoffnung für unsere Kollegen vor Ort, aber auch der Stärke für die gesamte Vetropack-Gruppe geworden», schreibt Vetropack in einer aktuellen Mitteilung.

Die Gruppe mit Sitz in Bülach hat auch sonst gute Neuigkeiten. Sie vermeldet eine positive Bilanz des ersten Halbjahres 2023. Das Marktumfeld wird in einer aktuellen Mitteilung zwar als «weiterhin angespannt und volatil» bezeichnet. Jedoch konnte die Gruppe in den ersten sechs Monaten dieses Jahres ihren Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen um 9,9 Prozent (währungsbereinigt 13,9 Prozent) auf 477,9 Mio. Franken (Vorjahr: 435,0 Mio. Franken) steigern.

Das konsolidierte Ebit stieg auf 70,1 Mio. Franken (Vorjahr: 48,3 Mio. Franken). Nach dem stark durch den Krieg in der Ukraine geprägten Jahr 2022 befindet sich Vetropack damit wieder auf Wachstumskurs. Die Werke seien hochmodern, die Produkte innovativ.

Auch der Ausblick ist optimistisch

Auch für die zweite Hälfte dieses Jahres erwartet Vetropack eine positive Entwicklung: «Als Unternehmensgruppe haben wir im Rahmen unserer Strategie 2030 in den vergangenen Jahren wichtige Entwicklungen in Gang gesetzt, von denen wir nun profitieren. Wir gehen deshalb selbstbewusst in das zweite Halbjahr und erwarten eine leichte Zunahme im Stückabsatz gegenüber dem ersten Halbjahr.»

