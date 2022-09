Am Jahrestag zweier verheerender Beben – Starkes Erdbeben erschüttert Mexiko Nach 1985 und 2017 hat 2022 erneut an einem 19. September ein Beben Mexiko getroffen. Das Epizentrum lag im Bundesstaat Michoacán im Westen des Landes.

Menschen versammeln sich im Freien, nachdem das Erdbeben in Mexiko-Stadt zu spüren war. Foto: Fernando Llano (AP/Keystone)

Ausgerechnet am Jahrestag der beiden verheerenden Erdbeben von 1985 und 2017 hat ein Erdstoss der Stärke 7,4 den Westen Mexikos erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag 59 Kilometer südlich von Coalcoman im Bundesstaat Michoacán an der Pazifikküste, wie das Nationale Seismologische Institut am Montag mitteilte. Auch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt waren die Erschütterungen zu spüren.

«Wir hoffen von ganzem Herzen, dass nichts Schlimmes passiert ist», erklärte Präsident Andrés Manuel López Obrador auf Twitter. Die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum, erklärte, bislang seien keine Schäden gemeldet worden.

In der mexikanischen Hauptstadt war eine halbe Stunde vor dem Beben gerade erst eine Erdbeben-Übung beendet worden. Die Bewohner verliessen umgehend wieder ihre Häuser.

«Wir dachten, das kann nicht wahr sein! Aber doch. Es ist beeindruckend, dass heute wieder einmal die Erde so stark bebt», sagte die 37-jährige Karina Suárez im Zentrum der Hauptstadt.

Am Jahrestag der beiden schweren Erdbeben vom 19. September 1985 und 2017 halten die Behörden von Mexiko-Stadt regelmässig eine Erdbeben-Übung ab. Am 19. September 1985 wurden bei einem Beben der Stärke 8,1 in Mexiko-Stadt mehr als 10’000 Menschen getötet und hunderte von Gebäuden zerstört. Am 19. September 2017 starben bei einem Beben der Stärke 7,1 rund 370 Menschen, die meisten in der Hauptstadt.

Mexiko grenzt an den Atlantischen und den Pazifischen Ozean und ist eines der seismisch aktivsten Länder der Welt. Das Staatsgebiet erstreckt sich über insgesamt fünf tektonische Platten.

SDA

