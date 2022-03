Elon Musk – Starlink-Geräte in der Ukraine eingetroffen Nachdem der ukrainische Minister für digitale Transformation, Mychailo Fedorow, Tech-Mogul Elon Musk um Satelliteninternet bat, sind die Starlink-Geräte Montagabend in der Ukraine eingetroffen.

Mychailo Fedorow hatte sich auf Twitter für die gelieferten Starlink Endgeräte bedankt. imago images/Ukrinform 1 / 1

Darum gehts Infos einblenden «Bitte», antwortete Elon Musk über Twitter, nachdem ihm der ukrainische Digitalminister Mychailo Fedorow gedankt hatte.

Mit den gelieferten Starlink-Endgeräten soll das Internet in der Ukraine wiederhergestellt werden.

Dies in Regionen, wo es ausgefallen war.

Eine Lieferung von Endgeräten für den Satelliteninternetdienst Starlink des US-Unternehmers Elon Musk ist in der Ukraine eingetroffen. «Starlink – hier. Danke», schrieb der ukrainische Digitalminister Mychailo Fedorow am Montag auf Twitter an Musk. «Bitte», antwortete der Gründer des Weltraumunternehmens SpaceX und des Elektroautobauers Tesla über dieselbe Plattform. Fedorow hatte Musk am Samstag angesichts des russischen Angriffs via Twitter um Unterstützung gebeten.

Internet in Gebieten bereitstellen, in denen der Zugang unterbrochen wurde

Starlink betreibt ein Netzwerk von mehr als 2000 Satelliten, das den Internetzugang in Gebieten ermöglichen soll, die nicht per Kabel ans weltweite Netz angeschlossen sind. Die Starlink-Geräte könnten dazu beitragen, Internet in Gebieten bereitzustellen, in denen der Zugang aufgrund des Angriffs von Präsident Wladimir Putin auf Russlands Nachbarland vergangenen Donnerstag unterbrochen wurde.

Seit einer Woche wird die Ukraine laut der IT-Sicherheitsbehörde des Landes regelmässig von Cyberangriffen russischer Hacker heimgesucht, was Ängste um die Telekommunikationsnetze schürt.

AFP/sys

