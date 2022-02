Superbowl-Halbzeit-Show – Stars feiern Rap-Party mit 50 Cent als Überraschungsgast Die Halbzeit-Show stand in diesem Jahr zum ersten Mal komplett im Zeichen von Hip-Hop, R&B und Rap.

Rap-Party an der Superbowl: Dr. Dre heizt dem Publikum in Los Angeles ein. (13. Februar 2022) Getty Images via AFP/Kevin C. Cox Mary J. Blige performt ihren Hit «Family Affair». Getty Images via AFP/Rob Carr Snoop Dogg während der Halbzeit-Show. Getty Images via AFP/Kevin C. Cox 1 / 6

Mit dem Rapper 50 Cent als Überraschungsgast haben die Musik-Stars Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar in der Halbzeitpause der Superbowl eine umjubelte Rap-Party gefeiert. Umringt von zahlreichen Tänzern präsentierten die sechs Musiker in der Halbzeit des Football-Spiels zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals ein Medley aus ihren grössten Hits, darunter «The Next Episode», «California Love», «In Da Club», «Family Affair» und «Lose Yourself». Als Bühne war am Sonntag eine Art kleine Stadt mit Häusern, Läden und schicken Autos davor aufgebaut.

Die Superbowl ist jedes Jahr nicht nur ein grosses Sportereignis, sondern auch eine Riesenplattform für die Werbeindustrie und ein Musikspektakel, das in diesem Jahr zum ersten Mal komplett im Zeichen von Hip-Hop, R&B und Rap stand. In der Vergangenheit standen schon Stars wie Michael Jackson, Madonna, Prince oder die Rolling Stones auf der Halbzeitshow-Bühne. Um die 100 Millionen Menschen allein in den USA verfolgen das Finale um die Meisterschaft in der National Football League live im Fernsehen.

Unter die Zuschauer im ausverkauften Stadion mischten sich in diesem Jahr auch Stars wie das Glamour-Paar Jennifer Lopez und Ben Affleck, Matt Damon, Charlize Theron und die Musiker The Weeknd und Cardi B. Country-Star Mickey Guyton sang vor dem Spiel die US-Nationalhymne, der Schauspieler Dwayne Johnson sagte die Mannschaften an.

DPA/chk

