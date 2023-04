SpaceX nimmt neuen Anlauf – Starship-Riesenrakete soll am Donnerstag zum ersten Testflug starten Nach dem Abbruch in letzter Minute ist der neue Startzeitpunkt für den ersten Testflug der kompletten Mond- und Marsrakete festgelegt worden.

Eine Luftaufnahme zeigt die startbereite Rakete Super Heavy mit der Raumfähre Starship am SpaceX-Weltraumbahnhof in Boca Chica, Texas. Foto: SpaceX (Keystone, AP)

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX unternimmt am Donnerstag (ab 08.28 Uhr Ortszeit; 15.28 Uhr MESZ) einen neuen Versuch für den ersten Testflug seines Riesenraketensystems Starship. Der eigentlich für Montag geplante Start am SpaceX-Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas war wegen eines technischen Problems in letzter Minute abgesagt worden. Der erste Testflug der leistungsstärksten jemals gebauten Rakete wird mit grosser Spannung erwartet.

Starship besteht aus einer 70 Meter hohen Rakete namens Super Heavy und einer 50 Meter langen Raumfähre mit zusätzlichen Antrieben. Die US-Weltraumagentur Nasa hat Starship ausgewählt, um Ende 2025 bei der Mission Artemis 3 erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder Menschen zum Mond zu fliegen. Selbst Flüge zum Mars und darüber hinaus sollen mit der Rakete möglich sein.

AFP/anf

Fehler gefunden?Jetzt melden.