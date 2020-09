Die Teams im direkten Vergleich

Schalke 04 hat dabei keines seiner letzten vier Auftaktspiele einer neuen Saison in der Bundesliga gewonnen und beendeten die vergangene Saison mit 39 Punkten auf dem 12. Platz im Niemandsland der Tabelle. Der Meister aus München kam im Vergleich dazu auf 82 Punkte.

Die Gäste haben auch keines ihrer letzten elf Auswärtsspiele in der Bundesliga gewonnen. Überhaupt konnte die Mannschaft von David Wagner in der abgelaufenen Spielzeit nur neunmal gewinnen. Was liegt für die Knappen gegen die beste Heimmannschaft der letzten Saison drin? Ein Sieg oder nur schon ein Punktgewinn käme einer Überraschung gleich, ist Schalke doch gegen Bayern seit 19 Bundesliga-Duellen sieglos (3 Remis, 16 Niederlagen).

In der Hinrunde 2019/20 kassierten die Blauen eine 0:3-Pleite und wurden durch einen Hattrick von Robert Lewandowski abgeschossen. In der Rückrunde war der Pole bim 5:0-Sieg der Bayern gegen Schalke dann allerdings nur noch einmal erfolgreich. Wie oft trifft der letztjährige Torschützenkönig heute?