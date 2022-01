Spitzenkoch vom Rias in Kloten – Statt der Küchenschürze zieht Hansruedi Nef die Wanderschuhe an Das Restaurant Rias schliesst im März. Pächter Hansruedi Nef sucht eine neue Herausforderung in der Natur. Er wird von Südkalifornien nach Kanada wandern. Renato Cecchet

Im Moment kocht Hansruedi Nef noch im Restaurant Rias in Kloten. Schon bald wird er sich aber auf ein grosses Abenteuer begeben. Foto: Sibylle Meier

Noch deutet nichts auf ein baldiges Ende hin. Im Restaurant Rias im Klotener Zentrum sind die Tische aufgedeckt, in der Küche wird gearbeitet, Gäste werden mit feinen Speisen verwöhnt. Doch schon bald gehen im Gourmetrestaurant die Lichter aus. Ganz genau am 18. März. Dann wird Pächter und Chefkoch Hansruedi Nef zum letzten Mal seine Kreationen auftischen.

«Ich muss zugeben, dass mir die Pandemie mit den immer neuen Bestimmungen den Spass an der Arbeit als Gastronom nimmt.» Hansruedi Nef, Spitzenkoch

Seit 12 Jahren kocht Nef in Kloten, seit sechs Jahren führt er das Restaurant Rias in Eigenregie. Das Rias hat 14 «Gault Millau»-Punkte. Dass jetzt bald einmal Schluss sei, habe verschiedene Gründe, sagt er. «Ich muss zugeben, dass mir die Pandemie mit den immer neuen Bestimmungen den Spass an der Arbeit als Gastronom nimmt. Dazu bin ich 60 Jahre alt geworden und habe gedacht: Der Zeitpunkt ist gut, um noch etwas Neues zu wagen.»