Verführerisch rot – vom Feld direkt ins Glas

Betritt man den Hofladen der Familie Meienberg vom Beerihof in Steinmaur steigt einem sofort der Duft vollreifer Erdbeeren in die Nase. Die Erdbeersaison ist noch in vollem Gange, weitere Sorten Beeren warten ebenfalls auf Feinschmecker.