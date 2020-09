Musikdidakt nutzt Krise pragmatisch – Statt für Konzerte geübt hat er Instagram-Posts studiert Violinist Jakub Dzialak konnte in seiner Bülacher Musikakademie den Unterricht in der Corona-Krise schnell virtuell organisieren. Und die Zeit, die durch das Wegfallen von Auftritten frei geworden ist, hat er genutzt, um noch digitaler zu werden. Caroline Ferrara

Jakub Dzialak unterrichtet Musikschüler per Videostream und setzt nun auch vermehrt auf Instagram. Foto: Johanna Bossart

Jakub Dzialak wäre jetzt gerade auf Südamerika-Tour. Mit dem Innovation Duo, das er zusammen mit seiner Frau Anna Savytska bildet, hätten sie Chile, Argentinien und anschliessend Kuba bereist. Zwei Wochen Konzerte und Meisterkurse hätten die beiden Violinisten gegeben. Stattdessen sitzt Dzialak nun in Bülach, im selben Raum, wo er auch Schüler unterrichtet. Im Zimmer, an dessen Wänden Auszeichnungen und Geigen hängen, sind die Stühle für die Journalistin weit auseinander gesetzt. Ein Ergebnis der Corona-Krise, die Dzialak, Kulturpreisträger der Stadt Bülach und international bekannter Violinist, wie alle anderen in der Musikbranche getroffen hat.