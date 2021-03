Dreiste Versicherungsbetrüger – Statt Raub war es eine Sexparty im Bordell Tausende von sonst ehrbaren Bürgern haben kaum Skrupel, von ihren Versicherungen Leistungen zu erschleichen. Das zeigen die skurrilsten und frechsten Fälle des letzten Jahres. Jetzt werden die Trickser in einer Datenbank erfasst. Nadja Pastega

Volkssport Versicherungsmissbrauch: D iebstähle werden vorgetäuscht, Haftpflichtfälle aufgebauscht, Unfälle inszeniert. Foto: Alessandro Crinari / Keystone- sda.ch

Dem 36-jährigen Deutschschweizer war Schreckliches widerfahren. So stand es in der Meldung an seine Versicherung. Er sei beraubt worden, gab der Mann an, 3000 Franken verschwunden. Die Versicherungsexperten forschten nach und fanden schnell heraus: Einen Raubüberfall hat es nie gegeben. Stattdessen hatte der Mann das Geld an einer Sexparty im Bordell verprasst, Alkohol und Drogen inklusive – die Auslagen für den feuchtfröhlichen Abend stellte er seiner Versicherung in Rechnung.

Dreist ging auch ein Automobilist vor. Er meldete seiner Versicherung, die Bremsen hätten versagt, daraufhin sei er mit einer Mauer kollidiert. Schuld sei ein Marder, der die Bremsleitung durchgebissen habe. «Aus technischer Sicht höchst fragwürdig», stellten die Versicherungsexperten fest und verlangten die Herausgabe der Bremsleitung. Abklärungen zeigten, dass sie nicht vom versicherten Fahrzeug stammen konnte – der Mann hatte sich offenbar das passende Stück bei einem Kollegen besorgt.