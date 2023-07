US-Militärbudget im Kongress – Statt um mehr Geld für Soldaten geht es plötzlich um einen Kulturkampf Die Verhandlung zu den zukünftigen Militärausgaben verkommt im US-Kongress zu einer ideologischen Fehde über die Diversität der Streitkräfte. Christian Zaschke aus New York

Die versprochene Lohnerhöhung von 5,2 Prozent ist politisch blockiert: US-Soldaten bei einem Auftritt von Joe Biden in North Carolina. Foto: Veasey Conway (EPA)

Ganz gleich, wie erbittert Demokraten und Republikaner einander im US-Kongress bekämpften, auf eines war immer Verlass: dass beide Parteien ihre Differenzen beilegen, wenn es um ein Gesetz namens National Defense Affirmation Act (NDAA) geht, das alljährlich die Militärausgaben festlegt. Keine Politikerin, kein Politiker kann es sich in den USA erlauben, den Eindruck zu erwecken, nicht zu hundert Prozent auf der Seite der Streitkräfte zu stehen. Daher war die Verabschiedung des NDAA selbst in Zeiten grösster Feindseligkeit stets Formsache. Seit letzter Woche gehört auch diese seit Jahrzehnten eingeübte Praxis der Zusammenarbeit der Vergangenheit an.

Die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus hat eine Version des NDAA verabschiedet, der die demokratische Minderheit nicht zustimmen wollte. Grund: Der harte rechte Flügel der Republikaner hatte den ursprünglich vom parlamentarischen Streitkräfte-Ausschuss überparteilich erarbeiteten und verabschiedeten Entwurf mit allerlei Ergänzungen versehen.

Der Ton ist unversöhnlich

Die republikanische Version des Gesetzes sieht vor, dass Militärangehörige, die von ihrer Basis in einen anderen US-Bundesstaat reisen müssen, um eine Abtreibung vornehmen zu können, keinerlei Unterstützung erhalten. Ferner sollen die Mittel für Programme gestrichen werden, die für mehr Diversität bei den Streitkräften sorgen. Nicht zuletzt soll die medizinische Unterstützung für Militärangehörige eingestellt werden, die sich als Transgender identifizieren oder Familienangehörige haben, die trans sind.

Der republikanische Mehrheitsführer Kevin McCarthy sagte an die Demokraten gewandt: «Konzentrieren Sie sich auf das Militär.» Die Demokraten, sagte er, sollten aufhören, das Geld der Steuerzahler für ihre «woke» Agenda zu verschwenden.

Dass die beiden Parteien über diese Punkte streiten, ist üblich. Unter Teilen des rechten Flügels der Republikaner ist es gang und gäbe, jede Form von Minderheitenschutz als «woke» zu bezeichnen. Beim linken Flügel der Demokraten gelten hingegen alle Politiker, die die bestehenden Programme auch nur leise infrage stellen, schnell als «Rassisten». Der Ton ist in der Regel unversöhnlich.

Braucht für eine Mehrheit jede Stimme: Der republikanische Mehrheitsführer Kevin McCarthy. Foto: Alex Wong (Getty Images)

Neu ist in diesem Fall, dass die Republikaner das 866 Milliarden Dollar schwere Gesetz zum Militärbudget benutzen wollen, um soziale Anliegen durchzusetzen. Der demokratische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, war sichtlich erregt, als er am späten Freitag davon sprach, «Extremisten» hätten ein Gesetz, das sonst immer überparteilich verabschiedet wird, als «Geisel» genommen.

Im aktuellen NDAA ist unter anderem vorgesehen, dass die Mitglieder der Streitkräfte eine Lohnerhöhung von 5,2 Prozent erhalten. Zudem soll in Präzisionswaffen, Kriegsschiffe und vom Militär nutzbare künstliche Intelligenz investiert werden. Das NDAA ist ein Budgetgesetz, um soziale Aspekte des Lebens im Militär ging es dabei nie.

Doch der House Freedom Caucus, eine kleine Vereinigung am ganz rechten Rand der republikanischen Fraktion, wollte und will das ändern. Die Macht dazu, die ganze Partei auf Linie zu bringen, hat er, weil die Republikaner lediglich über eine kleine Mehrheit im Repräsentantenhaus verfügen. Sprecher McCarthy ist gezwungen, fast alle Forderungen der Gruppe zu berücksichtigen, wenn er seine Mehrheiten zusammenbekommen will.

«Mein Grossvater, mein Schwiegervater und mein Bruder haben alle für dieses Land gekämpft und ihr Leben riskiert.» Jill Tokuda, Abgeordnete aus Hawaii

Zu den Abgeordneten dieses Flügels gehört Elijah Crane aus Arizona, der in der Debatte über das Militärbudget anmerkte, die Streitkräfte seien noch nie auf Vielfalt ausgelegt gewesen. Vielmehr gehe es um Standards, daraus erwachse Stärke. Eine Konzentration auf Vielfalt schwäche die Truppen. In Anbetracht der Tatsache, dass Afro-Amerikaner rund 20 Prozent der Streitkräfte ausmachen, war das eine bemerkenswerte Aussage.

Wirklich kontrovers wurde seine Rede, als Crane von Afro-Amerikanern als «colored people» sprach, als Farbigen, ein in den Vereinigten Staaten historisch eindeutig als rassistisch definierter Begriff. Spätestens seit den späten 1960er-Jahren wird diese Bezeichnung in den USA nur von Menschen benutzt, die eine rassistisch gefärbte Botschaft senden wollen.

Er habe sich versprochen, sagte Crane später. Jill Tokuda, Abgeordnete aus Hawaii, wandte sich direkt an Crane und sagte: «Was an uns macht Ihnen Angst? Mein Grossvater, mein Schwiegervater und mein Bruder haben alle für dieses Land gekämpft und ihr Leben riskiert.»

Der rechte Flügel hat das Sagen

Dass das Gesetz mit den Ergänzungen in Kraft treten wird, gilt als ausgeschlossen. Der Senat müsste zustimmen, dort halten die Demokraten die Mehrheit. Es handelt sich daher nach Ansicht der meisten Beobachter in Washington um eine politische Show des House Freedom Caucus. Um eine Demonstration der Macht innerhalb der republikanischen Fraktion. Der rechte Flügel zeigt, dass er dem republikanischen Mainstream, inklusive seines Sprechers McCarthy, seine Ideologie aufzwingen kann.

Der US-Senat wird in dieser Woche voraussichtlich ein eigenes Gesetz zum Militärbudget verabschieden, in dem keine der Änderungen und Ergänzungen der Republikaner berücksichtigt wird. Anschliessend müssten sich die zwei Kammern annähern. Das ist einerseits in Anbetracht der Unversöhnlichkeit, in der sich beide Seiten gegenüberstehen, schwer vorstellbar. Andererseits will sich keine Partei nachsagen lassen, sie stehe Lohnerhöhungen für das Militär im Wege.

Daher könnte diese in der Vergangenheit auf dem Kapitolshügel kürzeste Verhandlung zwischen Demokraten und Republikanern in diesem Jahr zur am wenigsten vorhersehbaren werden – und womöglich zur längsten.



Christian Zaschke ist seit 2017 Korrespondent in New York für Tamedia und die «Süddeutsche Zeitung». Mehr Infos

