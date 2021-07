Nachhilfe-Boom wegen Corona – Statt zu faulenzen, büffeln Kinder in den Ferien Deutsch und Mathe Nachhilfeunterricht und Privatschulen sind so gefragt wie nie – auch wegen Corona. Vor allem gute Schülerinnen und Schüler besuchen im Sommer Kurse. Wie sinnvoll ist das? Anielle Peterhans

Intensivkurs des Lernpodiums in Wettingen. David, Rafael und Lino lernen hier mit ihrer Nachhilfelehrerin Deutsch . Foto: Samuel Schalch

Rafael, Lino und David rutschen auf ihren Stühlen hin und her. Lino würfelt. Die Drei fällt. «Lino, nenne bitte die dritte Person Singular von ‹verharren›», fordert ihn die Lehrerin auf. «Er verharrt», sagt Lino. «Und was bedeutet verharren?» Die Frage geht an David. Stille. «Ist das nicht, wenn jemand ganz viele Haare hat?» Der Elfjährige lächelt verlegen.

Der Kanton Aargau hat Sommerferien. Doch die drei Jungs lernen eine Woche lang jeden Vormittag Deutsch im Lernpodium Wettingen, einer Privatschule – und sie tun das freiwillig. Oder zumindest nach motivierenden Worten der Eltern. «Erst hatte ich keinen Bock, doch jetzt macht es eigentlich Spass», sagt David. Lino meint: «Ich wollte den Schulstoff repetieren.» Nach den Sommerferien steht der Übertritt in die 6. Klasse an. Danach entscheidet sich, ob sie in die Bezirks-, Sekundar- oder Realschule übertreten.