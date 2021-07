Zank um Verkehrsanordnung – Statthalteramt kippt Fahrverbot im Städtli von Eglisau Die SVP hat sich per Rekurs gegen ein temporäres Fahrverbot im Eglisauer Städtchen gewehrt. Damit hatte sie Erfolg – wenn auch aus anderen Gründen als vermutet. Manuel Navarro

Bisher war die Rheinstrasse in Eglisau am Wochenende gesperrt. Das Statthalteramt hat nun entschieden, dass die entsprechende Verkehrsanordnung per sofort aufgehoben werden muss. Foto: Francisco Carrascosa

Kaum eingeführt, wurde das Fahrverbot im Städtli von Eglisau am Wochenende nun bereits wieder aufgehoben. Der Eglisauer Gemeinderat hatte die Verkehrsanordnung auf den 1. Mai hin erlassen. Von da an war ein Teil des Städtchens von Freitagnachmittag bis Sonntagabend für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Idee war, damit die Verkehrsbelastung im Städtchen insbesondere am Wochenende zu reduzieren. Während der Sperrung wäre eine Art Fussgängerzone etabliert worden. Vorgesehen war der temporäre «Verkehrs-Lockdown» bis zum 30. September.

Nun ist früher Schluss. Das Statthalteramt hat die Verkehrsanordnung diese Woche gekippt. Dies aufgrund eines Rekurses, den Regula Peter im Namen der SVP Eglisau eingereicht hatte. Die Partei hatte die Sperrung schon vor der Einführung kritisiert. Sie prangerte an, dass über das Fahrverbot für den motorisierten Verkehr am Wochenende ursprünglich eine Abstimmung geplant war. Diese war jedoch im vergangenen Dezember wegen der Corona-Pandemie ins Wasser gefallen. Die SVP kritisierte, dass der Gemeinderat nun die umstrittene Verkehrsanordnung quasi im Alleingang erlassen habe, statt dafür die Zustimmung der Bevölkerung abzuholen. Die Partei stellte sich auf den Standpunkt, dass längst nicht alle ein Fahrverbot im Städtli befürworten und dass es das Verkehrsproblem dort mitnichten behebe. Die temporäre Sperrung würde es stattdessen nur auf Quartierstrassen verlagern.

Gemeinderat wollte Probelauf machen

Die Behörde argumentierte anders. Sie erklärte, man wolle mit der Verkehrsanordnung die Idee einer Sperrung am Wochenende testen, bevor dann an einer kommenden Gemeindesversammlung darüber abgestimmt würde. Dadurch, dass man das System schon vor der Abstimmung ausprobiert, würde sich bis zum Entscheid auswerten lassen, wie gut es überhaupt funktioniert.

Das Statthalteramt hat die Gemeinde nun angewiesen, die temporäre Verkehrsanordnung per sofort aufzuheben. «Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Entscheid des Statthalteramts», sagt Regula Peter, Präsidentin der lokalen SVP. Ihr sei es vor allem darum gegangen, dass sich die Bevölkerung dazu äussern könne, ob ein Verbot eingeführt werde oder nicht, betont Peter.

Formale Gründe zwingen zur Aufhebung

Indes, ganz vom Tisch ist das Thema damit nicht. Tatsächlich hält das Statthalteramt nämlich fest, dass der Eglisauer Gemeinderat korrekt gehandelt habe, als er am 8. März die vorübergehende Verkehrsanordnung beschloss und in der Folge publizierte. Dies, weil der Gemeinderat für die Verkehrsanordnung auf Gemeindestrassen zuständig sei. Eine temporäre Sperrung gehört also durchaus in die Kompetenzen der Behörde.

Dass die Gemeinde nun trotzdem zurückbuchstabieren muss, hat formale Gründe. Das Statthalteramt bemängelte, dass im Gemeinderatsbeschluss die genauen Bedingungen für die Verkehrsanordnung gefehlt haben. Dazu gehört beispielsweise, dass die Sperrung des Städtli am Freitag um 14 Uhr erfolgt. Diese konkreten Regelungen wurden indes erst mit der Publikation der Verkehrsanordnung gemacht – was so nicht korrekt sei.

Entsprechend enttäuscht ist Gemeindepräsident Peter Bär (Fokus Eglisau). «Die Beschwerde der SVP kritisierte, dass der Gemeinderat keine solche Verkehrsanordnung erlassen darf. Diese Argumentation wurde vom Statthalteramt vollumfänglich abgelehnt. Und jetzt müssen wir trotzdem die Sperrung aufheben wegen eines Formfehlers», ärgert er sich. Der Gemeinderat könne deswegen das Urteil des Statthalteramts nur teilweise nachvollziehen. «Es ist völlig unverhältnismässig, dass wir deswegen den Testversuch abbrechen müssen und die Anordnung wegen einer Formalität komplett kassiert wird.» Der Gemeinderat werde deswegen das Urteil auch ans Verwaltungsgericht weiterziehen.

Trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass in diesem Sommer das Städtli erneut über die Wochenenden temporär für den motorisierten Verkehr gesperrt wird. Der Gemeinderat könnte frühestens im August eine neue Anordnung publizieren. Selbst wenn der Gemeinderat nun eine neue Anordnung publizieren würde, könnte dies frühestens im August geschehen. Und danach müsste man 30 Tage warten, um die Möglichkeit zu geben, Widerspruch einzulegen. Somit würde das Konzept erst im September wieder getestet werden können. «Als Basis dafür, ob eine solche Sperrung die gewünschten Resultate erzielt oder nicht, reicht das nicht», sagt der Gemeindepräsident. Dies, weil das temporäre Fahrverbot an zu wenigen Wochenenden hätte getestet werden können.

Wochenmarkt nicht betroffen

Nachdem bekannt geworden war, dass die Sperrung aufgehoben werden muss, war der Verein Viva Eglisau besorgt, dass deswegen der von ihm organisierte Wochenmarkt nicht mehr wie geplant stattfinden könne. Für den Markt musste am Freitagnachmittag ein Teil des Städtli gesperrt werden. Innert kürzester Zeit unterschrieben über 200 Personen online eine Petition, mit welcher die Behörde aufgefordert wurde, nun trotzdem an den Marktnachmittagen die Untergass für den Verkehr zu sperren.

Peter Bär bestätigte inzwischen, dass der Markt wie geplant stattfinden können wird. «Für solche Anlässe hatten wir schon früher temporäre Sperrungen erlassen, und wir werden das auch weiterhin tun», erklärt er. Dies ist im Übrigen auch im Interesse von Regula Peter. «Veranstaltungen machen das Städtchen lebendig. Es ging uns nie darum, dass solche Veranstaltungen nicht mehr möglich sein sollen», betont sie. Der Rekurs gegen das Fahrverbot habe damit nie etwas zu tun gehabt. Vielmehr sei es darum gegangen, inwiefern die Bevölkerung ihre Wünsche für das Städtchen äussern könne.

