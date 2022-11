Genug von Fifa und Bier-Verbot – Steff Fischer bricht Public Viewing aus ethischen Gründen ab Die wirre Rede von Infantino, das Bier-Verbot und jetzt die untersagten Armbinden: Der Organisator des «Glatten Köbi» hat genug – trotz Publikumsandrang. Lorenzo Petrò

«Die Fifa und Katar zeigen der Welt den Stinkefinger», sagt Unternehmer Steff Fischer. Katars Versprechen, sich anzupassen, sei scheinheilig. Deshalb macht er sein Public Viewing dicht. Foto: Ben Wiggers

«Ich will mich noch im Spiegel ansehen können», sagt der Zürcher Unternehmer Steff Fischer, unter dessen Fittichen eines der grössten Zürcher Public Viewings der Fussball-Weltmeisterschaft in Katar stattfindet. Es plagt ihn also das Gewissen, weshalb er beschlossen hat, dass das Fussballspiel vom Montagabend das letzte war, das in der Sihlhalle am Fluss im Kreis 5 übertragen wurde, wie die NZZ schreibt.

Organisiert hat Fischer das Public Viewing mit dem Verein WM Club. Der ehemalige Immobilienunternehmer steht der politischen Linken nahe, unterstützt das Onlinemagazin «Republik» und das Kulturhaus «Kosmos» finanziell. Er habe ursprünglich gehofft, dass die WM etwas bewirke und sich positiv auf die Menschenrechtssituation in Katar auswirke, sagt Fischer. Deshalb habe er sich erst gegen einen Boykott der WM und für das Public Viewing entschieden. «Weil es grundsätzlich immer besser ist, im Austausch zu bleiben, statt Türen zu schliessen.»

Verbot der Armbinde gab den Ausschlag

Die jüngsten Vorfälle aber hätten ihm gezeigt, dass er falschgelegen habe, so Fischer in der NZZ. Vor allem, dass die Fifa die «One Love»-Captain-Binde verbietet, habe ihn aufgebracht. Aber auch schon die bizarre Rede von Fifa-Präsident Gianni Infantino und das Bier-Verbot rund um die Stadien hätten ihn befremdet. Katars Versprechen, sich anzupassen, sei scheinheilig: «Die Fifa und Katar zeigen der Welt den Stinkefinger.»

Vielleicht sei er naiv gewesen, sagt Fischer, aber vor einer Woche habe er sich noch nicht vorstellen können, das Public Viewing abzublasen. Auch sei die Stimmung in der ordentlich besuchten Halle gut gewesen, «aber die Leute haben das Spiel gar nicht richtig geschaut».

Der WM-Club «Zum Glatten Köbi» hätte das Public Viewing gerne weitergeführt. Doch es gehe um seine Glaubwürdigkeit, sagt Fischer. «So etwas kann ich nicht mehr vertreten.» Ein Alternativprogramm soll es nicht geben.

Halbes Happy End für verbotenes Public Viewing

Eine halbwegs glückliche Wendung hat die Geschichte um das verbotene Public Viewing von Emmanuel Charles und Hasan Sünbül auf den Gustav-Gull-Platz bei der Europaallee genommen. Die beiden waren als Einzige vom Entscheid von Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) betroffen, aus Protest gegen die Austragung in Katar die Bewilligung für eine Übertragung der WM auf öffentlichem Grund zu verweigern.

Remo Schällibaum, Pächter des Restaurants Dörfli in Uitikon Waldegg, hat die beiden kontaktiert und eine Zusammenarbeit vorgeschlagen beim Public Viewing, das er dort zusammen mit Radio 1 organisiert. Dank des Angebots können die Unternehmer den Food- und Getränkebereich erweitern, Sünbül und Charles in Uitikon Mitarbeiter einsetzen, denen sie bereits Einsätze versprochen hatten, und auch Sponsoren können am neuen Standort werben.

So hoffen die beiden, einen Teil des finanziellen Ausfalls auffangen zu können. Die kurzfristige Verweigerung der Bewilligung hat ihnen gemäss eigenen Angaben einen Schaden von 50’000 Franken verursacht.

