Als Leiterin des Sportressorts – Steffi Buchli verlässt MySports und geht zum «Blick» Die bekannte Schweizer TV-Journalistin gehört ab dem 1. Januar zur Chefredaktion des Blatts. Sie freue sich unglaublich auf die neue Aufgabe.

Gehört neu zur Chefredaktion des «Blicks»: Steffi Bucheli. BZ

Nach etwas mehr als drei Jahren als Programmleiterin und Moderatorin des TV-Senders MySports zieht Steffi Buchli weiter. Die 41-Jährige steigt per 1. Januar 2021 bei der zu Ringier gehörenden Blick-Gruppe als Chefredaktorin Sport ein, wie ihr aktueller Arbeitgeber UPC mitteilte.

Bei Ringier folgt Buchli auf Felix Bingesser, der die Sportredaktion von «Blick» und «Sonntagsblick» seit Januar 2011 leitet. Mit der Zürcherin, die 2017 und nach 14 Jahren beim Schweizer Fernsehen SRF die inhaltliche Leitung des damals neu lancierten Bezahlsenders MySports übernommen hat, steht der Sportredaktion der Blick-Gruppe damit erstmals eine Frau vor.

«Was ich in den letzten drei Jahren erleben durfte, hat mich fachlich und persönlich unheimlich weiter gebracht», so Buchli über ihre Zeit bei «MySports». Der Sender hat in der Schweiz unter anderem die Rechte für die Live-Übertragung der Schweizer Eishockey-Meisterschaft.

( SDA )