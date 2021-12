Lesende fragen Peter Schneider – Steht der menschliche Geist ausserhalb der Naturgesetze? Die Antwort auf die Frage, wie viel Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften miteinander zu tun haben. Peter Schneider

Miteinander oder nur nebeneinander? Die Gebäude der Uni Zürich (l.) und der ETH. Bild: Keystone

Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften hätten rein gar nichts miteinander zu tun. Sie stünden sich völlig unabhängig und gleichberechtigt gegenüber, behauptet ein Freund von mir. Als Naturwissenschaftler gehe ich jedoch davon aus, dass eigentlich alle Theorien, die ein Mensch aufstellt, auf einem soliden Sockel der Naturgesetze stehen sollten. Denn der menschliche Geist ist der eines natürlichen Lebewesens. U.W.

Lieber Herr W.

Natur- und Geisteswissenschaften (bzw. Kultur- und Sozialwissenschaften) sind nicht deshalb ganz unterschiedliche Bereiche, weil in den Geisteswissenschaften immaterielle feinstoffliche Dinge wie «der menschliche Geist» behandelt werden. Man kann in der Entwicklungspsychologie untersuchen, wie bei Kindern sich eine Vorstellung der Gravitation bildet und welche Ideen sie davon haben, warum ein Ball zu Boden fällt, ein Heliumballon jedoch schwebt. Aber die Entwicklungspsychologie steht darum nicht auf einem Fundament, zu dessen das Naturgesetz der Gravitation gehört. Nicht einmal in den Naturwissenschaften werden durchweg dieselben Naturgesetze in Anschlag gebracht: Die newtonsche Mechanik gilt nicht in der subatomaren Welt der Quantenmechanik; in der Evolutionsbiologie taugt der Drehimpulserhaltungssatz für die Erklärung der Entstehung der Arten wenig. Für die historische Beschreibung der Entwicklung unterschiedlicher Rechtssysteme ist er ebenfalls unbrauchbar.