Steigende Gesundheitskosten 2024 – Santésuisse rechnet mit acht bis neun Prozent höheren Krankenkassenprämien Der Kassenverband will die Prämien stark anheben, um die Kosten decken zu können. Für eine Familie mit zwei Kindern würde das Mehrkosten von 1000 Franken im Jahr bedeuten.

Verena Nold, Direktorin Santésuisse, rechnet für 2024 mit einer Prämienerhöhung von bis zu neun Prozent. (Archivbild) Foto: Anthoney Anex (Keystone)

Die Krankenkassenprämien müssten 2024 um acht bis neun Prozent ansteigen, um die gestiegenen Gesundheitskosten decken zu können. Dies sagte Santésuisse-Direktorin Verena Nold in der «Samstagsrundschau» des Schweizerischen Radio und Fernsehens (SRF). Für eine Familie mit zwei Kindern wären das Mehrkosten von 1000 Franken im Jahr, wie Nold im Gespräch bestätigt.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mache aber Druck, die Prämien weniger stark ansteigen zu lassen, so die Direktorin des Krankenkassenverbands weiter. Das würde laut Nold aber zu einem noch stärkeren Anstieg der Prämien in den Folgejahren führen.

Die Krankenkassen würden bereits jetzt auf ihre Reserven zurückgreifen müssen. Da dieses Jahr die Gesundheitskosten erneut um sechs bis sieben Prozent gestiegen seien, sei eine Erhöhung der Prämien unumgänglich. Schon letztes Jahr gab es Defizite, die Reserven seien aufgebraucht, sagte Nold. Aktuell würden diese noch reichen, um die Gesundheitskosten für 2,5 Monate zu decken.

Langfristig sieht Nold die Lösung in einer Senkung der Gesundheitskosten. Man müsse bei der Ursache ansetzen, sagte sie. So seien etwa Generika in der Schweiz doppelt so teuer wie im Ausland.

Zudem plädierte die Santésuisse-Direktorin in der Samstagsrundschau dafür, das Hausarztmodell oder andere Sparmodelle der Krankenkassen zum Standardmodell zu machen. Die freie Arztwahl als Modell müsste man ausdrücklich dazukaufen.

Die definitive Höhe der Krankenkassenprämien 2024 gibt das Bundesamt für Gesundheit jedes Jahr im September bekannt. Das BAG prüfe nun die Eingabe der Krankenkassen und werde dann mit diesen über die Erhöhung verhandeln. Noch-Gesundheitsminister Alain Berset wolle wohl nicht mit so einem Prämienhammer abtreten und werde versuchen, die Erhöhung auf sechs oder sieben Prozent zu deckeln, heisst es im Gespräch der Samstagsrundschau.

