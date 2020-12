Super-G Bormio – Starke Schweizer Teamleistung in Bormio Mauro Caviezel wird als bester Schweizer Fünfter und verteidigt damit die rote Startnummer im Super-G, auch Kryenbühl und Odermatt klassieren sich in den ersten 10. Marcel Rohner

Das einzige, was dem Schweizer Speed-Team in Bormio fehlte, war ein Podestplatz. Daran hat man sich halt eben gewöhnt. So gut waren die Fahrer im Super-G bisher. Mauro Caviezel, im ersten Rennen Sieger, im zweiten Zweiter, fuhr auf Rang fünf. Das zeigt einmal mehr eine erstaunliche Konstanz, letztmals landete er in einem Super-G im Januar 2019 ausserhalb der besten sieben.

Drei Ränge hinter Caviezel klassierte sich Urs Kryenbühl, er feiert sein bestes Ergebnis im Super-G, unmittelbar vor Marco Odermatt. Auch Gino Caviezel und der überraschende Loïc Meillard verpassten als Elfter und Dreizehnter die Top-10 nur knapp, es war ein geglückter Schweizer Auftritt. Und dafür brauchte es nicht einmal Beat Feuz. Der Teamleader verlor drei Sekunden. Er dürfte aber ohnehin auf morgen schielen, dann steht in Bormio eine Abfahrt an, die Chancen sind so gut wie selten, vor allem, weil Bormio-Seriensieger Dominik Paris nach seinem Kreuzbandriss noch nicht zu alter Stärke gefunden hat. Beim Super-G fuhr der Südtiroler auf Rang 17.

Cochran-Siegle mit überragender Fahrt

Der Mann des Tages heisst Ryan Cochran-Siegle. Es hat sich abgezeichnet. Schon lange wurde über ihn gesagt, er würde es irgendwann einmal in die Weltspitze schaffen. Nur einmal aber stand er auf dem Podest in seiner Karriere, kurz vor Weihnachten war das, in Gröden.

Und nun, zehn Tage später, zauberte der 28-Jährige eine Fahrt in den Schnee - oder besser: in das Eis - von Bormio, nahm Vincent Kriechmayr acht Zehntel ab. Das war eine Ansage, ein Statement, aber nicht nur das. An seine Zeit kam keiner ran, auch keiner der Favoriten, nicht einmal annähernd, Kriechmayr blieb Zweiter, der Norweger Sejersted wurde Dritter. 100 Rennen musste Cochran-Siegle warten, beim 101. Start stand er nun erstmals zuoberst.