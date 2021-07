Alter Strassenbelag und Wasserleitungen – Steinmaur investiert fast eine halbe Million in Strassensanierung Die Sanierungsarbeiten an der Frohbergstrasse sollen voraussichtlich im Herbst beginnen. Astrit Abazi

Gemeindehaus in Steinmaur. Foto: Michael Caplazi

Der Bauausschuss von Steinmaur hat für die Sanierung der Frohbergstrasse und der darunterliegenden Wasserleitung Kredite in der Gesamthöhe von 460’000 Franken genehmigt. Der Oberflächenbelag der Frohbergstrasse weise mehrere gravierende Mängel und Schäden auf, die nun im Abschnitt Burgweg bis Lägernstrasse behoben werden sollen. So sei beispielsweise der Verbund der zwei vorhandenen Schichten an einigen Stellen mangelhaft, weshalb Belagsausbrüche auftreten. Zudem will die Gemeinde gleichzeitig auch die veraltete Trinkwasserleitung in der Frohbergstrasse ersetzen. Diese stammt noch aus den 1970er-Jahren, und das verwendete Leitungsmaterial ist besonders anfällig für Korrosion.