Gemeinsames Projekt mit Neerach – Steinmaur will Millionen in Wasserversorgung investieren Vom neuen Reservoir Laubrig könnten nicht nur Steinmaur und Neerach, sondern auch die Furttaler Gemeinden profitieren. Astrit Abazi

Das Gesamtprojekt Wasserversorgung Laubrig wird die zwei Gemeinden über 10 Millionen Franken kosten. Foto: Christian Flierl (Archiv)

Steinmaur stimmt kommende Woche über ein Millionenprojekt ab, welches auch für die umliegenden Gemeinden von Interesse sein wird: Die Wasserversorgung Laubrig, welche zusammen mit Neerach geplant wird, würde den zwei Gemeinden den Zugang zu sauberem Trinkwasser für die kommenden Jahre ermöglichen. Das Stimmvolk muss am 13. Februar aber noch zwei Kredite an der Urne absegnen. In Zukunft könnten möglicherweise auch die Furttaler Gemeinden vom neuen Reservoir profitieren.