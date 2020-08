Rad: Brugger Abendrennen vor EM – Steinmaurern gelingt die EM-Generalprobe Am letzten Brugger Abendrennen dieser Saison haben sich Noemi Rüegg und Mauro Schmid den Feinschliff für die EM im französischen Plouay geholt. In der kommenden Woche werden sie dort nicht die einzigen Aktiven des

VC Steinmaur sein. August Widmer

Im schnellsten und letzten Brugger Abendrennen der laufenden Saison vorne mit dabei: Mauro Schmid aus Sünikon, unterwegs zu Rang 5. Fotos: Neli Widmer

Mit Johan Jacobs und Fabian Lienhard, die beide im Strassenrennen der Elite für die Schweiz fahren werden, Mauro Schmid (im Strassenrennen der U-23) sowie Noemi Rüegg, welche das Strassenrennen der weiblichen unter 23-Jährigen bestreiten wird, stehen nächste Woche gleich vier Mitglieder des VC Steinmaur an den Europameisterschaften in Plouay in der radsportbegeisterten Bretagne im Einsatz.