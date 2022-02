Zweite Amtszeit – Steinmeier als deutscher Bundes­präsident wieder­gewählt Frank-Walter Steinmeier wurde von der Bundesversammlung im Amt bestätigt. Er erzielte eine klare Mehrheit.

Frank-Walter Steinmeier ist der erste aus der SPD stammende Bundespräsident, der im Amt bestätigt wird: Elke Büdenbender gratuliert ihrem Mann zur Wiederwahl. Foto: Kay Nietfeld (Keystone)

Frank-Walter Steinmeier ist für eine zweite fünfjährige Amtszeit als deutscher Bundespräsident gewählt worden. Bei der Wahl in der Bundesversammlung am Sonntag in Berlin erzielte der 66-Jährige eine klare Mehrheit, er bekam 1045 von 1425 gültigen Stimmen. Steinmeiers zweite Amtszeit beginnt am 18. März. Steinmeier erklärte, dass er die Wahl annehme.

Seine drei Gegenkandidaten hatten von vornherein als chancenlos gegolten. Der von der Linken aufgestellte Sozialmediziner Gerhard Trabert bekam 96 Stimmen, die für die Freien Wähler kandidierende Atomphysikerin Stefanie Gebauer erhielt 58 Stimmen, und auf den von der AfD nominierten Ökonomen Max Otte entfielen 140 Stimmen. Es gab 86 Enthaltungen, zwölf Stimmen waren ungültig.

Grosse Unterstützung für Steinmeier

Steinmeier ist erst der fünfte Bundespräsident seit Gründung der Bundesrepublik 1949, der für eine zweite Amtszeit gewählt wird. Und er ist der erste aus der SPD stammende Bundespräsident, der im Amt bestätigt wird. Die bisherigen sozialdemokratischen Bundespräsidenten Johannes Rau und Gustav Heinemann waren nach Ablauf ihrer ersten Amtszeit nicht mehr angetreten.

Deutscher Bundespräsident vor Wiederwahl Der Sonntagsredner von Schloss Bellevue Der Bundespräsident war mit ausdrücklicher Unterstützung von SPD, Unionsparteien, Grünen und FDP in die Bundesversammlung gegangen. Diese Parteien stellten mehr als 1220 der 1472 Mitlieder der Bundesversammlung. Die AfD stellte 151 Mitglieder der Bundesversammlung und die Linke 71. Die Freien Wähler stellten 18 Wahlleute, der Südschleswigsche Wählerverband war mit zwei Mitgliedern vertreten. Hinzu kamen fraktionslose Vertreter.

AFP/ij

Fehler gefunden?Jetzt melden.