Restaurantkritik – Sterneküche @ Home Wie gut ist Essen, das man sich vom Gourmetlokal nach Hause liefern lassen kann? Das Rehgeschnetzelte mit Spätzli vom noblen Baur au Lac ist schmackhaft, aber teuer. Daniel Böniger

«Pavillon à la maison»: Zarter Rehpfeffer mit Spätzli und Rosenkohl. Foto: Daniel Böniger

Jetzt geh auch ich nicht mehr ins Punktelokal. Was ja nicht heissen soll, dass ich mir daheim nicht etwas gönnen könnte: Diverse Restaurants, sogar aus der obersten Preisklasse, bieten inzwischen ihre Gerichte für zu Hause an. Beim Pavillon, dem Gourmetrestaurant des Nobelhotels Baur au Lac in Zürich, habe ich mir drei Gänge bestellt.

Das Essen wird nachmittags in Plastikbeuteln geliefert und soll in wenigen Minuten zubereitet sein. Ob ich mir so gehobene Gastronomie auf den Teller zaubern kann? Erst mal bin ich überrascht, dass ich für die Minestrone mit schwarzer Trüffel noch Sbrinz und weissen Pfeffer als Zutaten zu Hause haben sollte – was mir vorgängig so nicht mitgeteilt wurde. Etwas enttäuschend, denn sogar beim Pizzakurier bekomme ich Chili oder Knoblauchöl dazugeliefert.

So sind die einzelnen Gerichte verpackt. Sie wurden, so verrät das Datum, am gleichen Tag vorbereitet. Foto: Daniel Böniger

Die Suppe ist wohlschmeckend und sehr aromaintensiv – aber doch ziemlich Hausmannskost, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Viel köstlicher und damit das Highlight des Abends daheim ist der Fischgang: Maultaschen mit Zander-Füllung samt Champagnerkraut, übergossen mit ganz viel Champagnersauce. Die Teigtaschen sind mundfüllend und – dank absoluter Topqualiät des Fisches – geschmacklich ausgewogen. Der «Chabis» hat noch ordentlich Biss. Und die Sauce (das ist bekanntlich immer eines der grossen Geheimnisse der Sternekocherei) enthält so viel Butter, wie ich mich niemals getrauen würde hineinzugeben, hätte ich sie daheim von Grund auf zubereitet.

Der mit zwei «Michelin»-Sternen ausgezeichnete Laurent Eperon hat den Begleitbrief zur Lieferung höchstpersönlich unterschrieben. Und lässt auch beim Hauptgang, Rehgeschnetzeltes mit Rosenkohl, Spätzli und Preiselbeersauce, nichts anbrennen. Das Fleisch ist, wenn man es gemäss Anleitung zubereitet, wunderbar zart. Die Sauce hat Tiefgang, und die sehr fein geschabten Spätzli haben Klasse. Kritik gibts einzig für den Rosenkohl: Den verwendeten Speck schmeckt man kaum raus, und das Gemüse ist noch allzu knackig.

Insgesamt ist alles schön und gut – was ich bei einer Rechnung von fast 200 Franken allerdings schon vermisse, sind Amuse-Bouche, Friandises und ein Kellner, der mir den Rotwein nachgiesst. Und noch was ganz Entscheidendes: dass jemand die Handvoll Pfannen putzt, die am Ende im Ausguss stehen.