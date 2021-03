Kloten hält an Vereinsförderung fest – Steuereinnahmen brechen ein, doch die Vereine werden weiterhin unterstützt Die Hälfte der Steuereinnahmen fällt für die Stadt Kloten weg, für 2021 ist ein Minus von 20 Millionen budgetiert. Der Stadtrat will die Vereine aber unbeirrt weiter unterstützen. Martin Liebrich

Stadtpräsident René Huber , Vizepräsidentin Regula Käser Stöckli und Moderator Jean-Luc Kühnis im Klotener Schluefwegsaal. Der Anlass «Forum Vereine Kloten» wurde auf Youtube gestreamt. Screenshot: mrl

So viel war bekannt: Die Stadt Kloten geht finanziell düsteren Zeiten entgegen. 20 Millionen Franken Defizit sind für 2021 budgetiert, und Stadtpräsident René Huber (SVP) hatte bereits im September gesagt: «Das wird schlimmer als das Grounding.» Am Montag haben die Verantwortlichen der Stadt nun via Livestream auf Youtube erklärt, welche Auswirkungen die finanzielle Entwicklung der Stadt für die dort ansässigen Vereine haben könnte.

Das Intro zur zweiten Ausgabe «Forum Vereine Kloten» erinnerte an eine Mischung aus Google-Earth-Anflug und TV-Gameshow. Jean-Luc Kühnis von der Drehscheibe Bevölkerung AKKU begrüsste als Moderator im Stil des Showmasters aus dem Stadtsaal Schluefweg. René Hubers einleitende Worte waren dann nicht mehr ganz so schwung-, aber letztlich doch hoffnungsvoll. «Jammern und wehklagen bringen uns nicht weiter», sagte er. Man müsse den Tatsachen aber doch in die Augen schauen. Und diese sind eben: «Keine andere Ortschaft in der Schweiz ist so stark betroffen von der Pandemie wie Kloten.» Es folgten eindrückliche Zahlen: «Der Anteil an Steuereinnahmen juristischer Personen beträgt in Kloten 70 Prozent. Davon sind 70 Prozent in der Flugbranche und verwandten Betrieben angesiedelt.» Die Folge ist eine Halbierung der Steuereinnahmen.