Budgetversammlung Bassersdorf – Steuererhöhung haarscharf angenommen Die Gemeinde Bassersdorf erhöht den Steuerfuss um fünf Prozentpunkte und genehmigt das Budget 2022 – im Gegensatz zum Vorjahr ohne Streichkonzert. Christian Wüthrich

Der jüngste Entscheid für eine Steuererhöhung ergibt bei einem Durchschnittseinkommen ein paar Franken mehr auf der Steuerrechnung. In der Gemeindekasse von Bassersdorf macht das letztlich 1,3 Millionen Franken aus. Symbolbild: Tamedia

Die separat durchgeführte Budgetdebatte von Bassersdorf lockte am Dienstagabend 129 Stimmberechtigte an die Gemeindeversammlung. In der BXA-Sporthalle diskutierte man somit zum zweiten Mal innert fünf Tagen über die Zukunft der Gemeinde.

Der Budgetvoranschlag des Gemeinderats für das Jahr 2022 fand dabei mit 94 zu 14 Stimmen letztlich eine klare Mehrheit. Er sieht eine Punktlandung vor, was bei einem Totalaufwand von knapp 78,6 Millionen Franken unter dem Strich exakt eine Null bedeutet in diesem Fall. Die geplanten Nettoinvestitionen belaufen sich insgesamt auf rund 7,3 Millionen Franken. Und der Gemeinderat wird 1,3 Millionen in die finanzpolitische Reserve legen.

Die einzelnen Budgetposten wurden von den Anwesenden auch nicht gross angegriffen. Dies ganz im Gegensatz zum Vorjahr, als über 15 Änderungsanträge gestellt wurden, was eine Monsterdebatte auslöste und zu einer der längsten Versammlungen geführt hatte. Nur ein Antrag auf Auszahlung des doppelten Teuerungsausgleichs und ebenso eine doppelte Einmalprämie fürs Verwaltungspersonal der Gemeinde wurde gestellt. Allerdings blieb das Ansinnen ohne Erfolg und wurde von der Mehrheit abgelehnt.

Mit Stichentscheid der Gemeindepräsidentin

Mehr Diskussionsbedarf gabs um den separat verhandelten Steuerfuss. Letztlich beschlossen die Bassersdorferinnen und Bassersdorfer mit 63 zu 61 Stimmen dem Antrag der Exekutive zu folgen. Zuvor war es beim Gegenüberstellen der verschiedenen Anträge zu einer Pattsituation gekommen, womit Gemeindepräsidentin Doris Meier (FDP) per Stichentscheid an ihrer letzten Budgetversammlung die Entscheidung für eine Steuererhöhung überhaupt erst auf die Zielgerade brachte.

Die Schlussabstimmung endete dann auch nach zweimaligem Auszählen mit nur zwei Stimmen Vorsprung zugunsten des vom Gemeinderat beantragten Steuerfusses von 114 Prozent. Somit wird der bisherige Steuersatz der Gemeinde von 109 Prozent um fünf Prozentpunkte angehoben.

