Dietlikon – Steuerfuss soll um sechs Prozent steigen Politische Gemeinde wie Schulgemeinde budgetieren für das Jahr 2021 einen Verlust. Aus diesem Grund wird an der Gemeindeversammlung eine Steuererhöhung beantragt.

Weil die mittel- und längerfristigen Zukunftsaussichten ungewiss sind, soll der Steuerfuss in Dietlikon für 2021 erhöht werden. Foto: Florian Schaer

Das Budget 2021 der Politischen Gemeinde (inklusive Alterszentrum) weist in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von 52,1 Millionen Franken und einem Ertrag (ohne Steuern laufendes Jahr) von 41,1 Millionen Franken einen Aufwandüberschuss von knapp 11 Millionen Franken aus. Im Aufwandüberschuss sind Abschreibungen als Folge der Neubewertung des Verwaltungsvermögens von 1,3 Millionen Franken enthalten. Im Verwaltungsvermögen sind im nächsten Jahr Nettoinvestitionen von 13,8 Millionen Franken vorgesehen. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen geplant.

Das Budget 2021 der Schulgemeinde weist in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von 19,2 Millionen Franken und einem Ertrag (ohne Steuern laufendes Jahr) von 4,4 Millionen Franken einen Aufwandüberschuss von 14,8 Millionen Franken aus.

Nettoschuld tilgen

Die negativen Ergebnisse in beiden Gütern seien vor allem auf einen ausserordentlich starken Rückgang der Steuereinnahmen zurückzuführen, heisst es in einer Medienmitteilung. Dank dem vorhandenen Nettovermögen könne die Politische Gemeinde im nächsten Jahr auf eine Anpassung des Steuerfusses verzichten. Weil die Bilanz der Schulgemeinde eine Nettoschuld aufweise, dürfe hier der Aufwandüberschuss (ohne Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen) 3 Prozent des budgetierten Steuerertrages nicht übersteigen. Um diese gesetzliche Vorgabe zu erreichen, wird an der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember eine Erhöhung des Steuerfusses für die Schulgemeinde um 6 Prozent beantragt. Der neue Gemeindesteuerfuss (ohne Kirchen) würde dann auf 98 Prozentpunkte steigen.

red