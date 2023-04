Umfrage zum Neuwagen-Entwurf – Steuerrad oder Joystick – womit wollen Sie fahren? Studierende wollen innert vier Tagen ein E-Fahrzeug für kurze Strecken entwickeln. Nun, liebe Lesende, ist Ihre Mithilfe gefragt: Was für Türen, Laderäume und Steuerarten sind erwünscht? Jon Mettler , Angelika Gurtner

Studierende der Berner Fachhochschule testen im Labor für Fahrzeugmechanik in Vauffelin im Berner Jura ein Lenkungssystem mit Steuerrad. Foto: Dres Hubacher

Bei der Elektromobilität hat es unsere Leserschaft gern bequem: Das zeigen die Resultate der ersten Onlineumfrage, die die Berner Fachhochschule (BFH) am Montag zusammen mit dieser Redaktion durchgeführt hat. Die Ergebnisse fliessen in die Entwicklung eines neuen Elektrofahrzeugs, an dem diese Woche 23 Studierende der BFH mitwirken.

So wünscht sich eine klare Mehrheit der Leserinnen und Leser nicht nur ein praktisches, sondern vor allem ein komfortables Gefährt. Für die Entwickler heisst das: Das Design wird eher schmal, hoch und kurz ausfallen. Geht es nach der Leserschaft, soll das Fahrzeug vorzugsweise mit zwei Sitzen ausgestattet sein und über eine Heizung sowie Stauraum für einen Reisekoffer verfügen.

Keine Kompromisse machen die Leser bei Reichweite und Höchstgeschwindigkeit. Die Mehrheit möchte mit einer einzigen Batterieladung bis zu 100 Kilometer weit fahren können. Schliesslich soll der neue Wagen auf bis zu 65 Kilometer pro Stunde beschleunigen können.

«Der klare Wunsch nach Komfort hat mich überrascht, denn Funktionalität ist bei Elektrofahrzeugen auch immer ein gültiges Argument», sagt Projektleiter Peter Affolter. Er ist Professor für Fahrzeugelektronik an der BFH und leitet den Bereich Automobil- und Fahrzeugtechnik.

Die Herausforderung sei jetzt, die bestmögliche Balance zwischen dem Spannungsfeld Komfort, Grösse, Gewicht, Sicherheit und Energieverbrauch des Fahrzeugs zu finden. «Es gibt dazu vielversprechende Ansätze», sagt Affolter. «Beispielsweise überlegen wir uns, den Innenraum nur an den Berührungspunkten zu den Passagieren zu beheizen. Wärme ist ein kostbares Gut in Elektrofahrzeugen.»

Mit der zweiten Onlineumfrage am heutigen Dienstag fragen wir nachfolgend weitere Entwicklungsschwerpunkte wie die Art der Lenkung sowie das Ladekonzept ab. Machen Sie mit, liebe Leserinnen und Leser, und teilen Sie uns Ihre Vorlieben mit!

Morgen Mittwoch folgt an dieser Stelle die dritte und letzte Onlineabstimmung. Dann geht es um die Frage, ob ein neuartiges Elektrofahrzeug Extras braucht. Ist ein Getränkehalter nötig oder doch lieber ein USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones?

Ein neuer Wagen in vier Tagen – worum gehts? Infos einblenden 23 Studierende der Berner Fachhochschule entwickeln in vier Tagen ein Konzept für ein kleines, umweltfreundliches Elektrofahrzeug. Es soll für ein bis zwei Personen geeignet sein, auf der Hälfte eines Standardparkfelds Platz haben, Schutz vor Wind und Wetter bieten und sicherer sein als ein E-Bike. Um mit dem Fahrzeug den Geschmack der potenziellen Kundschaft zu treffen, wollen die Studierenden Ihre Meinung einholen. In zwei bis drei Umfragen können Sie, liebe Leserinnen und Leser, Ihre Bedürfnisse anmelden, die dann in die Entwicklung einfliessen. Darüber hinaus werden die Studierenden angeleitet von Designern, Konstrukteurinnen und Umweltexperten. Wenn sie mit ihrem Konzept Erfolg haben, könnte das Fahrzeug später auch gebaut werden – der Bedarf ist vorhanden. Die Ergebnisse werden nach Ostern präsentiert. (ag/met)

