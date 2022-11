WC-Anlagen bestehen Test – Stilles Örtchen am Bahnhof Regensdorf wird neu Die SBB haben in Regensdorf eine neue WC-Anlage getestet. Neu können WC-Zutrittskarten mit Bargeld bezogen werden. Alexander Lanner

Das Modul-WC in Regensdorf verfügt über ein Pissoir, ein WC in der Mitte sowie ein Lavabo und eine Handdesinfektion. Foto: PD

An den vier Pilotstandorten Regensdorf, Uster, Olten und Schaffhausen haben die SBB seit Mai neue WC-Anlagen getestet. Wie das Bahnunternehmen mitteilt, zeigt eine erste Auswertung der Rückmeldungen, dass die neuen Toiletten gut ankommen. Die berührungslose Bedienung von Wasserhahn und Spülung werde geschätzt.

Zutritt neu auch mit Bargeld

Der Zutritt zu den neuen WC-Anlagen funktioniert bargeldlos. Rückmeldungen würden jedoch zeigen, dass es auch Kundinnen und Kunden gibt, die lieber mit Bargeld bezahlen möchten. Deshalb testen die SBB an den vier Pilotstandorten sowie in Luzern eine WC-Zutrittskarte. In Olten und Luzern ist diese ab sofort erhältlich, in Regensdorf, Uster und Schaffhausen ab Ende November. Die Karte kann an den Selecta-Automaten in der Nähe der WC-Anlagen der betroffenen Standorte mit Bargeld gekauft werden. Erhältlich sind Karten für einen oder zehn Zutritte. Ab Ende November sind WC-Zutrittskarten mit 15 Franken Guthaben auch in den SBB-Reisezentren der fünf Bahnhöfe erhältlich. Luzern ist kein Pilotstandort für eine neue WC-Anlage. Jedoch wurde das Zutrittssystem bereits auf die neuen Zahlungsmöglichkeiten umgestellt.

