So viel müssen Axpo und Co. bezahlen – Stilllegung von Atomkraftwerken kostet über 23 Milliarden Franken

Wenn Schweizer Atomkraftwerke ausser Betrieb gehen, müssen sie zurückgebaut und die radioaktiven Abfälle entsorgt werden. Ein Teil der Kosten fällt bereits im laufenden Betrieb an. Der Grossteil der Kosten betrifft aber die Ausserbetriebnahme der Kraftwerke. Laut Gesetz müssen die Kosten dafür vorfinanziert werden, die Betreiber müssen also dafür Geld auf die Seite legen. Diese werden in zwei Fonds, den Stilllegungs- und den Entsorgungsfonds, einbezahlt. Ausschlaggebend für die Höhe der zu bildenden Reserven, die Atomkraftwerkbetreiber aufwerfen sollen, ist die Kostenstudie der Swissnuclar. Die Stilllegungs- und Entsorgungskosten werden von den Betreibern der Kraftwerke berechnet und von mehreren nationalen und internationalen Gremien überprüft, etwa auch vom Bund.