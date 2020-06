Schmuggel trotz Lockdown – Stillstand des Luftverkehrs tangierte Drogenhandel nicht Obwohl während mehrerer Wochen kaum Flugzeuge in Kloten landeten, kamen die Drogen weiterhin in gewohnter Menge in die Schweiz. Fabian Boller

Lange Zeit ging am Flughafen in Kloten gar nichts mehr. Die Drogenschmuggler fanden trotzdem Wege, ihre Ware ins Land zu bringen. Bild: Urs Jaudas

Der Flughafen in Kloten ist nicht nur Tor zur Welt, sondern auch Umschlagplatz für kiloweise Kokain und andere Drogen. Allein letztes Jahr stellten die Kantonspolizei und die Eidgenössische Zollverwaltung am Flughafen über vier Tonnen Drogen sicher. Mal kommen die Betäubungsmittel auf dem Frachtweg ins Land, ein anderes Mal werden sie in Präservative abgefüllt im Körper eines sogenannten Bodypackers entdeckt. Auch Teddybären mussten schon als Versteck für Drogen hinhalten.