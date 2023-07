Veloweg bei Rorbas – Stillstehende Baustelle kostet deutlich mehr als geplant Der Regierungsrat hat einen weiteren Millionenkredit für die Strassensanierung zwischen Rorbas und Bülach bewilligt. Die Baustelle steht aber weiterhin still. Andrea Meili

Hier, im Norden von Rorbas, sollte eigentlich bald ein Veloweg sein. Archivfoto: Francisco Paco Carrascosa

Der Bau des Velowegs zwischen Rorbas und Bülach schreitet voran. Allerdings nicht vor Ort, sondern in den Stuben der Kantonspolitik. Seit März steht die Baustelle still, weil keine Baufirma ein Angebot für die restlichen Arbeiten machen konnte, mit dem der Kredit hätte eingehalten werden können. Oder anders gesagt, dem Kanton ist das Geld in der entsprechenden Kasse ausgegangen.