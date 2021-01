Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Jetzt übernimmt der Kanton – Stimmberechtigte schicken Budget in Oberweningen bachab Schlappe für den Gemeinderat Oberweningen: Die Vorlage «Budget und Steuerfuss 2021 der Politischen Gemeinde» wurde abgelehnt. Und dies mit 296 zu 209 Stimmen deutlich. Martin Liebrich UPDATE FOLGT

Im Gemeindehaus Oberweningen muss man nun über die Bücher. Foto: Francisco Carrascosa

58,6 Prozent Nein – Oberweningen steht ohne gültiges Budget da. «Der Gemeinderat bedauert diesen Entscheid und führt ihn darauf zurück, dass er das Budget nicht an einer Gemeinderversammlung erklären konnte», heisst es in einer ersten Stellungnahme. Diese wurde per E-Mail gleich mit dem Abstimmungsprotokoll verschickt. In absoluten Zahlen ausgedrückt, hatten 209 Stimmberechtigte Ja gesagt zum Budget und Steuerfuss, 296 hatten abgelehnt. Die Stimmbeteiligung lag bei 41,9 Prozent.

Es sei mit der Ablehnung eine völlig neue Situation geschaffen worden, die der Gemeinderat erst einmal beurteilen müsse. «Es geht jetzt darum, zu entscheiden, ob das vom Gemeinderat beschlossene und von der RPK unterstützte Budget angepasst werden soll. Ausserdem muss entschieden werden, ob das Budget an einer Gemeindeversammlung oder einer erneuten Urnenabstimmung unterstellt werden soll.» Das weitere Vorgehen wird an der nächsten Sitzung beraten.