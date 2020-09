Ja zum Zusatzleistungsgesetz – Stimmbürger bescheren Gemeinden einen Geldsegen Der Kanton muss künftig mehr an die Zusatzleistungen für AHV- und IV-Rentner zahlen, die Gemeinden weniger. Für Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) ist dies eine Niederlage. Michel Wenzler

Finanzdirektor Ernst Stocker beziehungsweise die Kantonskasse kostet die Vorlage jährlich rund 200 Millionen Franken. Archivfoto: Keystone

61,8 Prozent der Abstimmenden haben am Sonntag in die Kasse von Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) gegriffen. Sie sagten Ja zu einer Änderung des Zusatzleistungsgesetzes. Damit übernehmen Bund und Kanton künftig 70 Prozent der Kosten, die bei den Zusatzleistungen für AHV- und IV-Rentner anfallen. Die Gemeinden zahlen nur noch 30 Prozent. Bisher mussten sie rund die Hälfte der Last stemmen. Sie werden somit entlastet, während aus der Kantonskasse rund 200 Millionen Franken pro Jahr wegfliessen.