Um 16 Uhr ging nichts mehr. Vom Standplatz Tango am Flughafen aus, einem der Hauptschauplätze des grossen Flughafenfests, kamen die Besucherinnen und Besucher fast nicht mehr hinaus. «Ich bin gerade am Flughafenfest. Die Stimmung ist sehr schlecht», schreibt eine Leserin. «Sie lassen die Leute wegen des hohen Besucherandrangs nur gestaffelt raus.» Die Besucherin stand zu diesem Zeitpunkt mit zwei kleinen Kindern und sehr vielen anderen Menschen seit 30 Minuten in der prallen Sonne, wie sie weiter schrieb. «Und der Ausgang ist noch sehr weit weg.»

Die Leserin hat eine Ambulanz beobachtet, die sich mit Blaulicht den Weg durch die Menschen gebahnt habe. «20 Minuten» berichtete online, es sei eine Frau kollabiert. Eine andere Besucherin hat einen anderen Weg nach draussen gewählt: «Wir sind über die Absperrung gerannt – für unsere Kinder war es richtig gefährlich.»

15 Meter vorwärts in 30 Minuten

Ein Leser dieser Zeitung meldete gleichzeitig, er sei erst nach 50 Minuten draussen gewesen. Zuvor habe es aber eine halbe Stunde gedauert, um 15 Meter vorwärtszukommen. Das Problem war offenbar, dass bei den Perrons für Zug, Bus und Glattalbahn schlicht zu viele Leute waren. Die Bus- und Tram-Plattformen waren so voll, dass der Bus- und Tramverkehr zusammenbrach. Die Massen wälzten sich auch dort durch, wo Tram und Bus hätten verkehren oder sogar anhalten sollen. Gleichzeitig gab es auch immer noch Festfreudige, die auf den Festplatz Tango wollten.

Jene, die darauf warteten, hinausgelassen zu werden, wurden über Lautsprecher über die Lage informiert. «Nach der sechsten Wiederholung fanden dann aber viele, man habe das nun gehört, und begannen zu buhen», sagt der Leser. Insgesamt sei die Stimmung, soweit er es gesehen habe, aber doch ruhig geblieben. «Es fanden alle, man könne eh nichts machen.» Beim Ausgang wurde dann gratis Wasser verteilt. Vorausgesetzt, man passierte ihn auf der richtigen Seite.

Zuvor gab es Volksfest-Stimmung

Wie viele Besucherinnen und Besucher an das Flughafenfest wollten, zeichnete sich bereits am Mittag ab. Gewöhnlich herrscht an einem Sonntag in Kloten wenig Verkehr auf den Strassen. Doch diesmal gab es am frühen Nachmittag vom Puck-Kreisel im Zentrum in Richtung Opfikon und auf den Strassen im Balsberg-Quartier stockenden Verkehr. Die Züge zum Flughafen waren ebenfalls voll. Und auch auf den Trottoirs sah es ähnlich aus. Je näher am Flughafen, desto grösser die Menschenmassen kurz vor einem der Höhepunkte des Fests, dem Auftritt der Patrouille Suisse. Die Kunstflugstaffel flog zusammen mit einer Maschine der Helvetic eine Show – am Freitag war geprobt worden.



Bei den Bushaltekanten am Circle wurde versucht, die Ströme so zu regulieren, dass die Bushaltestellen weiter benützt werden konnten. Zum regulären Busverkehr kamen noch die Shuttlebusse hinzu, die regelmässig fuhren. Auf den Butzenbühl hoch bewegte sich eine Menschenschlange. Der Hügel hinter dem Circle war voll von Besucherinnen und Besuchern, welche gute Plätze für die Flugshow suchten. Ein Schild, das auf die Trespenwiese im Circlepark hinwies, fand dagegen keine Beachtung. Auf 18’000 Quadratmetern wurde dieser Typ Trockenwiese angelegt. Die Gäste werden gebeten, diese Wiese nicht zu betreten oder zu befahren. Tausende haben es offensichtlich nicht gesehen.

So oder so war die Stimmung zu diesem Zeitpunkt bestens. Die Zuschauenden freuten sich über das Volksfest und die vielfältigen Möglichkeiten, die es bot. Ein Kettenkarussell drehte sich zuoberst auf dem Butzenbühl, während die Patrouille Suisse flog, im Circlepark gab es Konzerte und Tanz-Shows. Handys wurden synchron in den Himmel gestreckt, um das Geschehen dort festzuhalten. Und auch auf den Parkhäusern hatten sich Schaulustige eingefunden.

Die Probleme fingen erst danach an. Die Wiesen auf dem Butzenbühl leerten sich. Jetzt standen die Menschen Schlange, um wieder herunterzukommen, durch den Circle und in Richtung Bushaltestellen. Von der anderen Seite, wo sich der Festplatz befand, kamen sie ebenfalls. Und dann waren es so viele, dass nichts mehr ging.

