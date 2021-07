Ein Senior als High-Heels-Model – Stöckelschuhe tragen, männlich bleiben Der vierfache Grossvater Mark Bryan zeigt sich in Bleistiftröcken und High Heels, doch damit ist er auf Instagram nicht der Einzige. Warum folgen ausgerechnet ihm eine halbe Million Menschen? Jan Kedves

Bleistiftrock und Highheels in Kombination mit behaarten Männerbeinen: Der Wahldeutsche Mark Bryan ist ein gefragtes Model. Foto: markbryan911/Instagram

Klack, klack, klack. Es fing an mit diesen Instagram-Videos, in denen eine Person in unglaublich hohen Absätzen über das Perron eines Bahnhofs stakst. Die Handykamera ist am Boden platziert, die Person läuft von der Kamera weg, das heisst, man sieht erst die Pumps, dann diese wahnsinnig muskulösen Waden.

Das muss ein Extremsportler sein! Der Mann trägt Bleistiftrock und ein Herrenhemd mit Outdoor-Jacke. In der Hand hält er eine schickere Variante einer Aktentasche. Er ist offenbar auf dem Weg zur Arbeit, und weil er noch schnell ein Video von seinem heutigen Outfit hochladen wollte, ist er etwas früher gekommen, damit ausser ihm noch niemand auf dem Perron ist.