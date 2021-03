Panne bei Social-Media-Kanälen – Störung hat Whatsappp und Instagram lahmgelegt Die technischen Probleme sind weltweit anzutreffen gewesen – auch in der Schweiz. UPDATE FOLGT

Der Messenger-Dienst Whatsapp ist von der Störung Foto: Ian Langsdon (Keystone/27. Februar 2021)

Der Messenger-Dienst Whatsapp und der Bilderdienst Instagram fieln in mehreren Ländern weltweit für gut eine Stunde aus. Beim deutschen Portal allestoerungen.de schnellten am frühen Abend die Fehlermeldungen von Nutzern für beide Dienste aus dem Facebook-Konzern in die Höhe.

Auch Facebook selbst schien von den Störungen betroffen zu sein. Diese machten sich zwischen 18 und 19 Uhr MESZ bemerkbar.

(Update folgt)

red