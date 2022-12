35' Tor!

Und dann aus dem Nichts!

Lionel Messi macht nach 35 Minuten Langeweile das 1:0! Otamendi will seinem Kollegen den Ball so wohl gar nicht auflegen, macht es aber doch, und dann trifft Messi mit seinem Linken ganz genau in die weite Ecke. 1:0 für Argentinien!