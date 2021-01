Vor dem Spiel

Herzlich willkommen zur Nachtragspartie zwischen Lugano und YB, dem Spiel Erster gegen Dritter. Die Berner überwinterten als Titelverteidiger, während Lugano in der bisherigen Saison überraschend stark auftrat. Der Rückstand der Tessiner auf die Berner beträgt acht Punkte.

Eine weitere Statistik belegt, dass YB in 13 Spielen bisher am meisten Tore (20) geschossen und am wenigsten (10) erhalten hat. Bei Lugano (14:11) sieht das etwas anders aus. Die Tessiner sind jedoch die Könige der Nachspielzeit. Vier Tore fielen nach 90 Minuten und diese brachten fünf Punkte ein.