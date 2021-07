Herzlich Willkommen!

Guten Abend und herzlich Willkommen zu diesem dritten Viertelfinal der Euro 2021. In Baku kommt es zum überraschenden Duell zwischen Tschechien und Dänemark, hatte doch so manch eine Betrachterin und Betrachter die Niederlande hier erwartet. Doch die Elftal musste sich gegen defensiv solide Tschechen im Achtelfinal mit 0:2 geschlagen geben. In Unterzahl gelang den Niederländern nicht ein einziger Torschuss. Das sollte Warnung genug sein für Dänemark, das im Achtelfinal beim 4:0-Sieg gegen Wales keinerlei Mühe bekundete.