Knatsch in Bülach – Strafanzeige gegen einen Gemeinderat läuft ins Leere Ein leitender Angestellter der Stadt Bülach beschuldigt Gemeinderat Daniel Wülser der üblen Nachrede. Die Staatsanwaltschaft will jedoch keine Untersuchung eröffnen. Daniela Schenker

Die Unterschriftensammlung für das Referendum gegen die neue Parkierungsverordnung der Stadt Bülach hat ein juristisches Nachspiel.



Foto: Sibylle Meier

Der Inhalt des Mails, das der parteilose Bülacher Gemeinderat Daniel Wülser am 21. August verschickte, war brisant. «Ich finde es sehr bedenklich, was unser Herr Roland Engeler, Leiter Bevölkerung und Sicherheit, gemacht hat», schrieb Wülser. Engeler habe die Namen auf Listen von Referendumsbögen kontrolliert. Anschliessend habe er mehrere Personen kontaktiert, welche darauf unterschrieben hätten, um sie zu «massregeln». Das gehe absolut nicht und verstosse gegen die Meinungsfreiheit, so Wülser. Das Mail schickte er an die Mitglieder des Bülacher Gemeinde- und Stadtrats, insgesamt 34 Personen.