Gefälschte Covid-Zertifikate – Strafverfahren gegen Käufer von falschen Impfpässen eröffnet St. Gallen hat zehn mutmassliche Fälscher in Haft gesetzt. Auch mehrere Hundert Käuferinnen und Käufer sind im Visier der Staatsanwaltschaft. Einer erzählt, warum er ein Zertifikat gekauft hat. Alexandra Aregger Catherine Boss

Ein falsches Covid-19-Zertifikat zu erkennen, ist für Türsteher schwierig. Nun koordinieren sich die Strafverfolgungsbehörden, um illegal ausgestellte Dokumente zu ermitteln. Foto: Keystone

Es ist der Tag vor Neujahr. Matthias (Name geändert) sitzt zu Hause auf seinem Sofa vor dem flimmernden TV-Bildschirm. Er taucht ab in das New York der frühen 90er. Ein aufstrebender Börsenmakler steigt zum Multimillionär auf. Er leistet sich ein ausschweifendes Leben mit den wildesten Partys. Champagner, Drogen, Sex – Leonardo DiCaprio zelebriert ein Gefühl von Freiheit und Grenzenlosigkeit, wie es Matthias wegen der Pandemie seit fast zwei Jahren vermisst.