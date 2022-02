Keine üble Nachrede in Bülach – Strafverfahren gegen Parlamentarier eingestellt Ein Angestellter der Stadt Bülach scheitert erneut mit einer Strafanzeige gegen einen Parlamentarier. Die Entschuldigung des Politikers müsse reichen, findet der Staatsanwalt. Daniela Schenker

Eine Mail an einen Mitarbeiter der Stadt Bülach beschäftigt die Justiz. Foto: Francisco Carrascosa

Ein E-Mail des Bülacher Parlamentariers Daniel Wülser beschäftigt seit 15 Monaten die Justiz – Ende noch offen. Verschickt hatte es Wülser am 21. August 2020. Adressaten waren die Mitglieder des Stadtrats und des Bülacher Parlaments, insgesamt 34 Personen. In seinem Schreiben unterstellte er dem Leiter Sicherheit und Bevölkerung der Stadt Bülach, Roland Engeler, die Namen auf Referendumsbögen gegen die neue Parkierungsverordnung kontrolliert zu haben. Engeler, so der Verfasser des Mails weiter, soll in der Folge einzelne Unterzeichnende gemassregelt haben