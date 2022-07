Messung von Radioaktivität – Strahlung in Bülach ist höher als rund um Kern­kraft­werke Wer in der Flughafenregion lebt, bekommt mehr radioaktive Strahlung ab als anderswo. Ein Nukleartechniker ordnet die Werte ein. Martina Macias

Direkt neben dem Kernkraftwerk Beznau ist die radioaktive Strahlung tiefer als in der Region Bülach. Foto: Urs Jaudas

Nördlich des Flughafens und insbesondere im Raum Bülach gibt es eine höhere radioaktive Strahlung als direkt neben den Kernkraftwerken in Beznau und Leibstadt. Die höchsten Werte wurden in der östlichen Hügelkette Brueder und in Nussbaumen gemessen. Das geht aus den Daten der kürzlich durchgeführten Strahlenmessung der Nationalen Alarmzentrale (NAZ) hervor. Basierend auf den Messungen wurden radiologische Karten erstellt, auf welchen die Strahlung je nach Dosierung farblich hervorgehoben wurde. Weshalb aber ist die radioaktive Strahlung in Bülach höher als neben Kernkraftwerken, und was bedeutet das für die Bevölkerung?